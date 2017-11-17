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Dünya

Pentagon'dan yanlışlıkla "Trump istifa" paylaşımı

Hata kısa sürede anlaşılınca @deptofdefense kullanıcı adını kullanan bakanlık paylaşımı sildi

17 Kasım 2017 13:26

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Twitter hesabından aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu hakkında taciz iddiaları bulunan siyasetçilerin görevlerinden istifa etmesi çağrısında bulunan bir paylaşımı yanlışlıkla ‘retweet’ yaparak paylaştı.

Hata kısa sürede anlaşılınca @deptofdefense kullanıcı adını kullanan bakanlık paylaşımı sildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Rob Manning: “Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabını kullanma yetkisi bulunan bir yetkili Savunma Bakanlığı’nın tasvip etmediği bir paylaşımı yanlışlıkla paylaştı. Yetkili hatayı kısa sürede fark edip paylaşımı sildi.” açıklamasını yaptı.

Son zamanlarda Washington’u çalkalayan taciz iddiaları üzerine söz konusu Twitter kullanıcısı “Çözüm belli… Roy Moore, yarıştan çekil. Al Franken, Kongre’den istifa et. Donald Trump başkanlıktan istifa et. Cumhuriyetçi Parti cinsel tacizleri parti konusu yapmayı bırak. İki yüzlülüğünüz gibi bu da bir suçtur.” paylaşımında bulunmuştu. 

Alabama eyaleti Senato adayı Cumhuriyetçi Roy Moore’un yanı sıra Minnesota eyaleti Demokrat Senatörü Al Franken ile ilgili de taciz skandalı ortaya çıkmıştı.

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