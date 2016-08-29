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Deutsche Welle

Pentagon'dan Türkiye'ye operasyon uyarısı

Pentagon'dan Cerablus'un güneyinde TSK ve ÖSO ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki çatışmalar konusunda açıklama geldi. Pentagon, IŞİD'in olmadığı bölgelerdeki çatışmaların 'kabul edilemez" olduğunu belirtti.

29 Ağustos 2016 20:02


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in olmadığı bölgelerdeki çatışmaların kabul edilmez olduğu ve derin endişeye neden olduğu belirtildi.

ABD Savunma Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook'un yazılı açıklamasında, Suriye'nin Cerablus kentinin güneyinde –IŞİD'in artık bulunmadığı bölgede- Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki olan bazı muhalif gruplar ile ABD'nin desteklediği, ağırlığını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmaların yakından izlendiğini kaydetti. Sözcü Cook, "Bu çatışmaları kabul edilmez bulduğumuzu ve durumun derin endişe verici olduğunu açıkça belirtmek isteriz" diye konuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada koordinasyonsuz operasyonlar ve Suriye'nin kuzeyindeki manevraların IŞİD'e daha fazla alan sunduğu belirtildi.

Sözcü Cook, açıklamasında "Amerika Birleşik Devletleri bu faaliyetlerde yer almamaktadır, bu çatışmalar ABD güçleri tarafından koordine edilmemekte ve desteklenmemektedir" ifadelerini kullandı.

"Derhal çatışmaya son verilmeli"

Pentagon sözcüsü Cook, "Burası zaten çok kalabalık bir çatışma bölgesi. Dolayısıyla bütün silahlı aktörlere derhal çatışmadan çekilmeleri, çatışmasızlık için gereken tüm önlemleri almaları çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

Açıklamada ABD, Suriyeli Kürt YPG milislerine yönelik Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmeleri çağrısı yinelendi ve "Bunun 'büyük oranda' gerçekleştiği anlaşılıyor" ifadelerine yer verildi.

TSK'ya ait savaş uçakları Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında hafta sonu Cerablus ve Menbic arasında YPG mevzilerini vurmuş ve hava harekâtında 25 PYD mensubunun öldürüldüğü duyurulmuştu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise TSK'nın Kürt birliklerinin kontrolündeki iki farklı bölgeye yapılan hava ve topçu taarruzunda en az 40 sivilin öldüğünü öne sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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