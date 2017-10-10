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Dünya

Pentagon'dan Türkiye açıklaması

"Türkiye ile gerilim askeri operasyonlarımızı etkilemez"

10 Ekim 2017 22:12

ABD ile Türkiye arasında gerilim tırmanırken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Pentagon, "Türkiye ile gerilim askeri operasyonlarımızı etkilemez" açıklaması yaptı.

Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, "ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelerin personelimizi veya operasyonlarımızı etkilemediğini söyleyebilirim" dedi.

Manning, İncirlik'te bulunan Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO ve ABD öncülüğündeki koalisyonun operasyonlarına destek için önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Türkiye'nin NATO'da iyi bir müttefik olduğunu söyleyen Manning, ABD'nin Ankara ile ortak askeri faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğini belirtti.

 

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