Pentagon'dan tampon bölge açıklaması

Wall Street Journal’in Türkiye ve ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulması yolunda görüşmeler yaptığı iddiasının ardından Pentagon’dan ‘Suriye’deki insani krize tampon bölgenin çözüm olmayacağı’ açıklaması geldi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Steve Warren, “Türklerle müzakere halindeyiz. Şu anda tampon bölgenin kuzey Suriye’deki insani krizi hafifleteceğine inanmıyoruz” dedi. ‘Suriye’deki insani krize en iyi çarenin ne olabileceği’ sorusuna Warren ”Irak ve Şam İslam Devleti üzerinde baskı uygulamaya devam etmek” yanıtını verdi.

‘Karar vermedik’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de, güvenli bölge konusunda Türkiye’yle görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz bir karar vermediklerini belirtti.



Günlük basın toplantısında Wall Street Journal gazetesinin Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge konusunda fikir ayrılıklarının azaldığı ve anlaşmanın yakın olduğu haberine ilişkin soruları cevaplandırdı.



Türkiye ile haftalardan bu yana aktif bir şekilde görüşmelerin sürdüğünü belirten Psaki, görüşmelerde ele alınan konuların birinin de iki ülkenin ortak kaygısı durumundaki sınır güvenliği olduğunu dile getirdi. Görüşmelerde Türkiye’nin birçok teklif sunduğunu kaydeden Psaki, “Bu süreçte onların görüşlerini duymaya, onları dinlemeye ve tekliflerine açık olduk. Çeşitli fikirler sundular.” dedi. Türkiye ile hala bazı görüş ayrılıklarına sahip olduklarını kaydeden Psaki, “Herhangi bir güvenli bölge şeklinin uygulanmasına dair bir karar vermiş değiliz.” şeklinde konuştu.