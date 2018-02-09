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Dünya

Pentagon'dan SDG karargahına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Bir tabur asker, tank ve toplarla saldırdı

Deyrizor'daki SDG karargahına düzenlenen saldırının ardından ABD, rejim güçlerine hava saldırısı düzenlemişti

09 Şubat 2018 04:34

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin Deyrizor kentinde bulunan ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) karargahına Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Bir tabur askerin, tank ve toplarla karargaha saldırdığı, 20-30 top ve merminin karargahın 500 metre yakınına düştüğünü" kaydedildi.

Günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Dana White, Suriye rejimi yanlısı kuvvetler, tank, top ve çok namlulu roketatar sistemleri destekli bir tabur büyüklüğündeki birlik formasyonunda hareket ediyordu." şeklinde konuştu.

ABD'den hava saldırısı

Söz konusu rejim yanlısı birliğin, bir haftaya yakın süredir o bölgede hazırlık yaptığını tespit ettiklerini ifade eden White, grubun attığı 20 ile 30 top ve tank mermisinin koalisyon güçlerinin de bulunduğu karargahın 500 metre yakınına düştüğünü belirtti.

White, ABD öncülüğündeki koalisyonun, müdafaa hakkı çerçevesinde, gruba hava saldırısı düzenlediğini, geri dönen rejim destekli araçların ise hedef alınmadığını söyledi.

Sayı vermedi

Amerikan medyası 100'den fazla Suriye rejimi askerinin saldırıda öldüğünü yazarken, White, sayı konusunda yorum yapmayacağını dile getirdi. 

Rusya ile ayrışma kanalı üzerinden iletişime geçtiklerini aktaran White, ayrışma kanalının amacına hizmet ettiğini söyledi.

Saldırıda bulunan grubun hangi güçlerden oluştuğu konusunda spekülasyon yapmayacağını ifade eden White, "Biz rejimle çatışmaya girme peşinde değiliz. IŞİD'le mücadeleden alıkoyan tüm faaliyetler dikkat dağıtıcıdır" dedi.

 

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