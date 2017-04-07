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Pentagon'dan Rusya'ya çağrı: Askeri kanalları kesmeyelim

Pentagon, Rusya'nın askeri kanalları kapatma kararına karşı çağrıda bulunarak, iletişimin sürmesini istedi

07 Nisan 2017 21:46

ABD'nin Suriye'ye karşı gerçekleştirdiği saldırının ardından Rusya, ABD ile askeri kanalları kesme kararı almıştı. Rusya ve Suriye arasındaki askeri iletişimin temel amacı, iki ülkenin Suriye'de birbirlerine karşı "kazayla" saldırı gerçekleştirmesinin önüne geçmekti.

ABD, Rusya'yı bu kanallar aracılığıyla Suriye saldırısı öncesinde uyarmıştı.

Rusya'nın kanalları kesmesi üzerine çağrı yapan Pentagon, askeri iletişimin sürmesini istedi.

Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, "kazaların ve hesap hatalarının engellenmesinin tüm tarafların çıkarına olduğunu" öne sürerek, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kararını yeniden değerlendirmesini talep etti.

 

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