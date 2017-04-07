Pentagon'dan Rusya'ya çağrı: Askeri kanalları kesmeyelim

ABD'nin Suriye'ye karşı gerçekleştirdiği saldırının ardından Rusya, ABD ile askeri kanalları kesme kararı almıştı. Rusya ve Suriye arasındaki askeri iletişimin temel amacı, iki ülkenin Suriye'de birbirlerine karşı "kazayla" saldırı gerçekleştirmesinin önüne geçmekti.

ABD, Rusya'yı bu kanallar aracılığıyla Suriye saldırısı öncesinde uyarmıştı.

Rusya'nın kanalları kesmesi üzerine çağrı yapan Pentagon, askeri iletişimin sürmesini istedi.

Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, "kazaların ve hesap hatalarının engellenmesinin tüm tarafların çıkarına olduğunu" öne sürerek, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kararını yeniden değerlendirmesini talep etti.