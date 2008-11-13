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Dünya

Pentagon'dan orduya 'askertube'

Video paylaşım sitesi 'YouTube'un Türkiye'deki yasağı aylardır sürerken, Pentagon, internette askerler ve aileleri için 'Trooptube.tv' adlı video paylaşım sitesi hazırlad

13 Kasım 2008 02:00

Video paylaşım sitesi 'YouTube'un Türkiye'deki yasağı aylardır sürerken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), internette askerler ve aileleri için 'Trooptube.tv' adlı video paylaşım sitesi hazırladı

Youtube veya Myspace gibi toplumsal paylaşım sitelerini bir yıldan uzun süre önce askerlere yasaklayan Pentagon, askerler için özel "youtube" sitesi fikrini hayata geçirdi.

Sitede bugün yayınlanan ilk videolardan birinde, merkez komutanlığı komutanı General David Petraeus Irak, Afganistan ve diğer yerlerde görev yapan Amerikan askerlerini "harika çalışmalarından" dolayı kutluyor.

Erişim serbest, yükleme kısıtlı

Sitede yayınlanan videolara erişim serbest olmakla birlikte, sadece askerler ve aileleri siteye video yükleyebiliyor. Pentagon yetkilileri, siteye üye olacakların sayısının 4 milyonu bulacağını düşünüyor.

Pentagon, toplumsal paylaşım sitelerini, internet bağlantıları muhabere sistemine zarar veriyor diye geçen yılın mayısında yasaklamıştı. Özellikle Irak ve Afganistan'daki askerler, bu siteler üzerinden yakınlarıyla haberleşiyor, onlara cephede başlarından geçenleri anlatıyordu.

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