PENTAGON'DAN OPERASYON DEĞERLENDİRMESİ

T24- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, koalisyon güçlerinin Libya'ya düzenlediği operasyonun, bu ülkenin hava savunma kapasitesine önemli ölçüde zarar verdiğini açıkladı. Pentagon’dan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye katılım konusunda hala süreci değerlendiriyor" denildi.



Pentagon üst düzey yetkilisi Koramiral Bill Gortney, gazetecilere yaptığı çıklamada, ''operasyonun, Libya rejiminin hava savunma kapasitesini önemli oranda geriletmede çok etkili olduğunu düşünüyoruz'' dedi.





Libya tarafından yeni bir hava hareketliliğinin olmadığını, hedef alınan hava savunma tesislerinin hiçbirinden de radar emisyonu tespit etmediklerini belirten Gortney, operasyonun sonucunda Libya'nın hava gözetim radarlarının kullanımında da ciddi düşüşün yaşandığını ifade etti. Gortney, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Bingazi'nin güneyindeki Libya'ya ait kara güçlerine düzenlenen saldırıların da ''çok başarılı'' olduğunu bildirdi.



Gortney, Libya güçlerinin, koalisyon güçlerinin operasyonunun öncesine göre şu anda ''daha sıkışmış, izole ve şaşırmış'' vaziyette olduğunu söyledi.



Libya lideri Muammer Kaddafi yönetiminin, ateşkes emri de dahil olmak üzere tüm açıklamalarına şüpheyle baktığını, Libya'nın ateşkes ilanını inandırıcı bulmadığını dile getiren Gortney, ''Kaddafi'nin tüm açıklamalarına şüpheyle bakıyorum. Ateşkes ilan etti, ama daha sonra askerlerine Bingazi'ye girme talimatı verdi'' diye konuştu.

Kayıp yok

Gortney, koalisyon güçlerine ait uçakların Libya'ya operasyonunda şu ana kadar kayıp vermediğini, sivil kayıpların olduğuna dair bir işaretin de henüz olmadığını kaydetti.



Bir soru üzerine, koalisyon güçlerinin ''hedef listesinde'' Kaddafi'nin bulunmadığını belirten Gortney, ilk başta İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'dan oluşan koalisyonun, Belçika ve Katar'ı da içine alacak şekilde genişlediğini söyledi.



Gortney, şu anda ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait uçakların uçuşa yasak bölgede devriye gezdiğini, ancak ''her geçen gün'' buna yeni ülkelerin de katılmasının beklendiğini bildirdi.

Türkiye ABD’nin koruyucu gücü olacak





CNN'in haberine göre, Türkiye, Libya'da ABD'nin "koruyucu gücü" olarak görev yapacak.



CNN'in internet sitesinde yer alan, ABD Dışişleri bakanlığından bir yetkiliye dayandırılarak verilen haberde, Türkiye'nin Libya'da ABD için "korucuyu güç/hami devlet" olarak hizmet vereceği belirtildi.



Türkiye'nin, "koruyucu güç/hami devlet" olarak, Libya'daki ABD vatandaşlarını temsilen, konsolosluk ofisi olarak hareket etmeyi ve ülkede Amerikan'ın diplomatik tesislerini gözetmeyi de içerecek şekilde Libya'da ABD'yi "temsil edeceği" ifade edilen haberde, Türkiye'nin ayrıca, Libya ile ABD arasındaki mesajları ileten ülke olabileceği kaydedildi.



Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Levent Şahin Kaya'nın da CNN'e yaptığı açıklamada, Libya'da ABD'nin yanı sıra İngiltere ve İtalya'yı da temsil edeceğini söylediği belirtildi.



ABD, resmi olarak Libya ile ilişkilerini askıya almasa da ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki büyükelçiliğini bu ayın başlarında kapatmış ve tüm diplomatlarını ülkeden çekmişti.(aa)