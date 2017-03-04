Pentagon'dan Menbiç açıklaması: Bilgilendirildik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya ve Suriye rejimine bağlı zırhlı araçların insani yardım konvoylarına eşlik ederek Menbiç’e girdiğinden haberdar olduğunu bildirdi.

Konuyla ilgili günlük basın toplantısında konuşan Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis, "Rejim ve Rusya tarafından sponsorluk edilen insani yardım konvoylarının Münbiç'e girdiğini ve yanlarında zırhlı araçların olduğunu fark ettik, izliyoruz ve farkındayız. Bu, bizim parçası olduğumuz birşey değil ve diyeceğim şey şu ki sahadaki tüm tarafların DEAŞ ile savaşmaya odaklanmasını istemeye devam ediyoruz.” dedi.

PYD’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Menbiç Askeri Konseyi ile Suriye rejimi arasında bir anlaşma olup olmadığından haberlerinin bulunmadığını ifade eden sözcü, oradaki hareketliliğin parçası olmadıklarını söyledi. "Bu adımı destekliyor musunuz?" sorusuna ise Davis, “Desteklemek veya desteklememek meselesi değil, farkındayız ve tek bir odağımız var ki o da IŞİD ile mücadele etmek.” cevabını verdi.

"Bilgilendirildik"

Sözcü, SDG’nin bu konuda kendilerini bilgilendirmediğini, ancak Rus hükümetinin güçlerin ayrışması için ABD’yi bilgilendirdiğini söyledi. Davis, “Bize sürpriz olmadı. Bu güvenli ayrışma hattının çalıştığını gösteren bir örnek oldu, çünkü bilgilendirildik. Ancak bizim orada yaptıklarımızı değiştirecek bir şey olmadı.” ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin bölgedeki varlığı ile ilgili bir soruya ise Davis, konu hakkında bilgi edinmeye çalıştıkları ve gelişmelerin henüz çok yeni olduğu yanıtını verdi.

Menbiç Askeri Konseyi dün, Esad güçlerinin Menbiç'e gireceğini duyurmuştu. Ancak açıklamada, rejim güçlerinin ilçenin batı uçlarına yerleşerek, PYD/PKK ile Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında set oluşturacağı belirtilmişti.