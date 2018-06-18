Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Suriye'nin Menbiç'in kırsalında devriye gezmesiyle ilgili açıklama yaptı. Pahon, “Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüyoruz” açıklamasını yaptı.

Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek Başbakan Binali Yıldırım gerekse de TSK yapılan açıklamalarda Türk askerlerinin Menbiç'e girdiği belirtildi. Alınan bilgilere göre, Türk konvoyuna ABD helikopterlerinin eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde TSK'nın Menbiç'in kırsalında devriye gezmesine ilişkin "Şu anda Münbiç'te, şu anda 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı. Niye? Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın" derken, Başbakan Yıldırım ise Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıklama yaparak, "Bugün itibarıyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar" açıklamasında bulundu.

TSK: Devriye faaliyetlerine başladı

TSK'dan yapılan açıklamada da "Daha önce mutabık kalınmış Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Pentagon'dan ilk açıklama

Amerika’nın Sesi’ne açıklama yapan Pahon, “Türkler bir yanda biz diğer yanda devriye geziyoruz” dedi.

Bu devriyelerin ortak yürütülmediğini ve kentin içinde olmadığını belirten Pahon, “(Devriyeler) Menbiç’in batısında ileri birlik hattı yakınındalar. Menbiç’in uzun vadede güvenliğine destek sağlıyorlar ve Amerika’nın müttefiki Türkiye’ye olan yükümlülüğümüzü yerine getiriyorlar” diye konuştu.