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Dünya
Deutsche Welle

Pentagon'dan itiraf: Silahlar Nusra Cephesi'nin eline geçti

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, IŞİD'le mücadele amacıyla eğitilen ve silahlandırılan Suriyeli muhaliflerin elindeki silahların bir kısmını Nusra Cephesi'ne verdiğini açıkladı.

26 Eylül 2015 20:37


Pentagon Sözcüsü Jedd Davis, IŞİD'e karşı "Eğit-Donat Programı" kapsamında ABD tarafından Türkiye'de eğitilen ve silahlandırılan Suriyeli muhaliflerin elindeki silahlardan bir kısmını Nusra Cephesi'ne verdiğini itiraf etti. Davis, verilen silahlar arasında altı kamyonet ile mühimmatın bir kısmının bu şekilde radikal İslamcı Nusra Cephesi'nin eline geçtiğini açıkladı. Pentagon'un verilerine göre, bu silahlar ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun tedarik ettiği silah ve mühimmatın yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor. Muhaliflerin bu şekilde, Nusra Cephesi kontrolünde olan bölgeye sorunsuz bir şekilde geçmek istediği belirtildi.

Türkiye'de eğitilen Suriyeli muahliflerin 70'i geçen hafta Suriye'ye gitmişti. Kısa bir süre sonra, twitter'de muhaliflerin bir kısmının Nusra Cephesi'ne katıldığı ve ellerindeki malzemeleri teslim ettiği yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak Pentagon bu iddiaları reddetmişti. Bakanlık, son açıklamasıyla askeri malzemelerin bir kısmının Nusra Cephesi'nin eline geçtiğini doğrulamış oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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