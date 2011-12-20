T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon'dan ihtiyatlı yaklaşım çağrısı WASHINGTON (A.A)

20 Aralık 2011 00:57

-Pentagon'dan ihtiyatlı yaklaşım çağrısı WASHINGTON (A.A) - 19.12.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Kuzey Kore'yle ilgili 'ihtiyatlı'' bir yaklaşım içinde davranılması çağrısında bulundu. Pentagon sözcüsü George Little, Panetta'nın Güney Kore Savunma Bakanı General Kim Kvan-jin ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede, iki bakanın ''güvenlikleri konusundaki tüm meselelerle ilgili ihtiyatlı davranmanın önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını ve önümüzdeki günlerde haberleşme taahhüdünde bulunduklarını'' belirtti. Little, iki bakanın, Kim Jong-İl'in ölümünün, belirsizliklerle dolu çok önemli bir dönüm noktası teşkil ettiği konusunda aynı fikirde olduklarını kaydetti. Bu arada Pentagon'dan adını açıklamak istemeyen bir askeri yetkili, Kuzey Kore'de olup bitenin yakından takip edildiğini belirterek, Güney Kore ordusundan meslektaşlarıyla temas halinde olduklarını, şu an için Kuzey Kore ordusunda kaygı verecek alışılmışın dışında bir hareketlilik görmediklerini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24