-Pentagon'dan ihtiyatlı yaklaşım çağrısı WASHINGTON (A.A) - 19.12.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Kuzey Kore'yle ilgili 'ihtiyatlı'' bir yaklaşım içinde davranılması çağrısında bulundu. Pentagon sözcüsü George Little, Panetta'nın Güney Kore Savunma Bakanı General Kim Kvan-jin ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede, iki bakanın ''güvenlikleri konusundaki tüm meselelerle ilgili ihtiyatlı davranmanın önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını ve önümüzdeki günlerde haberleşme taahhüdünde bulunduklarını'' belirtti. Little, iki bakanın, Kim Jong-İl'in ölümünün, belirsizliklerle dolu çok önemli bir dönüm noktası teşkil ettiği konusunda aynı fikirde olduklarını kaydetti. Bu arada Pentagon'dan adını açıklamak istemeyen bir askeri yetkili, Kuzey Kore'de olup bitenin yakından takip edildiğini belirterek, Güney Kore ordusundan meslektaşlarıyla temas halinde olduklarını, şu an için Kuzey Kore ordusunda kaygı verecek alışılmışın dışında bir hareketlilik görmediklerini kaydetti.