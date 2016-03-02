Pentagon’dan hackerlara: Gelin bize saldırın

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), seçilmiş bazı internet korsanlarına kurumun siber güvenliğine saldırmaları için davet gönderecek. Bakanlık, siber güvenliğinin sınanması için başlattığı “Hack the Pentagon” adlı pilot program kapsamında internet korsanlarından yardım alacak ve sistemde açık bulanlara para ödülü verecek. Programla ABD’de ilk kez bir federal kurum “siber böcek” bulan olursa bu kişiye ödül vermiş olacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Pentagon sözcülerinden Peter Cook, bakanlığın internet sitelerinin açıklarının programda yer alacak “nitelikli katılımcılar” tarafından tespit ve analiz edileceğini duyurdu. Cook, ödül programının ülkedeki büyük şirketlerin benzer yarışmalarından model olarak alındığını bildirdi.

Pentagon, daha sonra da bakanlığın mobil uygulamaları, internet siteleri ve ağlarındaki zafiyetleri ortaya çıkarmak için benzer çalışmaları sürdürmeyi planlıyor. Bakanlığın pilot programına katılmak isteyen internet korsanlarının geçmişi araştırılacak, bu kişiler ciddi bir taramadan geçirilecek.

Taramadan geçenler kontrol altında tutularak belirli bir süre içinde bakanlığın önceden belirlenmiş internet sistemlerindeki açıkları arayacak. Kritik konumdaki ağlar ise kapsam dışı bırakılacak.

Nisan ayında düzenlenecek pilot programa katılımın nasıl olacağına ilişkin bilgiler ve kurallar daha sonra paylaşılacak.