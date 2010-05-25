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Dünya

Pentagon'dan gizli operasyonlara onay

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ortadoğu ve Afrika'da militanlara karşı geniş çaplı gizli askeri operasyonlar yapılmasına onay verdiği öne sürüldü.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Ortadoğu ve Afrika'da militanlara karşı geniş çaplı gizli askeri operasyonlar yapılmasına onay verdiği öne sürüldü.


New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı David Petraeus, eylül ayında İran, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali gibi ülkelerde izleme yapmaları için Özel Operasyon birliklerini yetkilendiren bir emri imzaladı.


Belgede yer alan hedeflerin, "El Kaide gibi örgütlere sızılması, bu örgütlerin dağıtılması, bozguna uğratılması, yok edilmesi ve ayrıca gelecekteki saldırılar için ortamın hazırlanması" olduğu belirtildi. 


Gazete, belgede saldırı eylemleri için yetki verilmediğini yazdı.


Haberde, adı belirtilmeyen Amerikalı yetkililere dayanılarak, "talimatın, Washington ile Tahran arasında gerilimin tırmanması durumunda İran'a olası askeri harekat için temel hazırlayabilecek istihbarat toplamaya izin vermediği" de ifade edildi.  

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