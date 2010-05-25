Pentagon'dan gizli operasyonlara onay

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New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı David Petraeus, eylül ayında İran, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali gibi ülkelerde izleme yapmaları için Özel Operasyon birliklerini yetkilendiren bir emri imzaladı.





Belgede yer alan hedeflerin, "El Kaide gibi örgütlere sızılması, bu örgütlerin dağıtılması, bozguna uğratılması, yok edilmesi ve ayrıca gelecekteki saldırılar için ortamın hazırlanması" olduğu belirtildi.





Gazete, belgede saldırı eylemleri için yetki verilmediğini yazdı.





Haberde, adı belirtilmeyen Amerikalı yetkililere dayanılarak, "talimatın, Washington ile Tahran arasında gerilimin tırmanması durumunda İran'a olası askeri harekat için temel hazırlayabilecek istihbarat toplamaya izin vermediği" de ifade edildi.