Pentagon'dan eşcinseller için dev bir adım daha

ABD ordusu, geçtiğimiz yıl eşcinsel askerlerin cinsel yönelimlerini açıklamasını yasaklayan “sorma, söyleme” politikasına son verdikten sonra önemli bir adım daha attı. Savunma Bakanlığı (Pentagon) diğer ırksal ve etnik azınlık gruplarının özel günlerini kutladığı gibi Haziran ayını da eşcinsellerin “onur ayı” olarak kutlama kararı aldı.

Ordudaki tavır değişikliğinin son halkası olan bu adımla Pentagon ilk kez eşcinsel askerlerini resmen tanıdığını gösteren bir organizasyon düzenlemiş olacak.

Programın detayları henüz belli değil, ancak yetkililer Savunma Bakanı Leon Panetta’nın ABD ordusunda görev yapan 13 bin 500 eşcinsel askerin ülkeye yaptığı katkıları onurlandırmak istediğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü John Kirby, “‘Sorma, söyleme’yi kaldırdığımızı da düşünürsek, Panetta bu ay içinde eşcinsel askerlerin hizmetini ve profesyonelliğini vurgulamak için bir yol bulunması gerektiğine inanıyor” dedi.

CİNSEL YÖNELİMLERİN AÇIKLANMASI VE SORULMASI YASAKTI

‘Sorma, söyleme’ politikası dokuz ay önce sonlandırıldı. Daha öncesinde eşcinsellerin cinsel yönelimlerini açıklamaları yasaktı. Açıkladıkları takdirde ordudaki görevlerine son veriliyordu. Aynı zamanda, bir komutanın emrindeki bir askere eşcinsel olup olmadığını sorması da yasaktı.

Pentagon’un bünyesindeki farklı grupları onurlandırdığı organizasyonların tarihi bir hayli eski. Bu organizasyonlar arasında akla ilk gelenler Siyahlar Tarihi Ayı ve Asya-Pasifik Amerikan Mirası Ayı.

İSRAİL ORDUSUNDAN JEST

İsrail ordusu ise "onur ayı" sebebiyle Facebook sayfasından, el ele görüntülenen iki eşcinsel İsrail askerinin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafla birlikte yayımlanan mesajda, "Onur ayındayız. İsrail ordusunun tüm askerlerine eşit davrandığını biliyor muydunuz?" denildi.

Yedioth Ahronoth'un bildirdiğine göre, oldukça olumlu bir tepkiyle karşılanan fotoğraf, birkaç saat içinde 4 bin 621 kez paylaşıldı, 6 bin 500 kişi tarafından "beğenildi" ve altına yüzlerce olumlu mesaj yazıldı.