Pentagon'dan Esad'a 'SDG' uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı harekete geçmeme uyarısı yaptı.

Beşşar Esad Rus basınına verdiği röportajda, YPG'nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin elindeki toprakları gerekirse güç kullanarak alacaklarını söylemişti.





ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Pentagon sözcülerinden Kenneth McKenzie Esad'ın sözlerine şu yanıtı verdi:

"ABD ordusunu ya da koalisyon ortaklarımızı vurmak kötü bir politika olacaktır."



Bir başka Pentagon sözcüsü Dana White ise, ülkesinin Suriye iç savaşına karışmaya niyeti olmadığını söyledi.



Pentagon sözcüsü White, ABD'nin sadece DAEŞ'e karşı savaşılan bölgelerde Suriye Demokratik Güçleri'ne koruma sağlayabileceğini belirtti.