Pentagon'dan El Kaide ve IŞİD tehdidine karşı 500 ajan

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 500 ajanı El Kaide ve IŞİD'in faaliyet gösterdiği Ortadoğu dahil dünyanın 'en gergin' bölgelerinde çalışmak üzere gönderecek.

Washington Post'ta yer alan habere göre, İki yıl önce ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ofisi'nin yaklaşık bin kişiyi eğiterek yurtdışına göndermesi planlanıyordu.

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve ABD Özel Operasyon Komutanlığı ile birlikte terörle mücadele misyonu içinde çalışacakları düşünülüyordu.

Misyonun görevleri arasında ulusal güvenliğinin sağlanması da vardı. Ancak plan iki yıl sonra gözden geçirilmişti.