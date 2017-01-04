Pentagon’dan El Bab açıklaması

ABD ordusunun Bağdat'taki sözcüsü Albay John Dorrian, Washington’ın El Bab'daki Türk güçlerine destek verilmesi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Pentagon’da gazetecilere açıklamalarda bulunan IŞİD karşıtı koalisyonun sözcülerinden Dorrian, “El Bab’da nasıl ilerleneceği konusundaki görüşmeler diplomatik düzeyde devam ediyor” dedi.
ABD jetlerinin geçen hafta El Bab çevresinde Türk ordusunu desteklediği yönündeki haberleri doğrulayan Dorrian, “El Bab’da ve çevresinde Türkiye’nin sürdürdüğü operasyona destekte bulunulmasını bekliyoruz” diye konuştu.
ABD’nin verdiği desteğin çeşidini açıklamayan sözcü, Türk yetkililerin ne teklif edildiğinden haberdar olduğunu kaybetti.