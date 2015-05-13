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Dünya

Pentagon: 'Eğit-donat'ın Türkiye ayağında gecikme yok

'Türkiye'deki eğitimlerin başlamasına yönelik hiçbir zaman tarih açıklamadığımız için herhangi bir gecikme olduğunu da söyleyemeyiz'

13 Mayıs 2015 13:43

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Steve Warren, Suriyeli ılımlı muhaliflere yönelik eğit-donat programının Türkiye ayağında gecikme olmadığını bildirdi. Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Warren, eğitimlerin baharda başlayacağını daha önce dile getirdiklerini hatırlatarak, "Bu da zaten gerçekleşti. Diğer ülkelerde de eğit-donat programı, eğitim alanlarının tamamen hazır olmasıyla başlayacak" dedi.

"Eğit-donat"ın Türkiye'ye ayağına yönelik olarak da "Suriyeli ılımlı muhaliflerin eğitiminde niyetimizin, onların kendi bölgelerini korumaları ve nihayetinde IŞİD ile mücadele etmelerini sağlama olduğunu hep açıkça belirttik" idafelerini kullanan Warren, "Türkiye'deki eğitimlerin başlamasına yönelik hiçbir zaman tarih açıklamadığımız için herhangi bir gecikme olduğunu da söyleyemeyiz. Dolayısıyla gecikme yaşandığına dair fikirler de bu noktada desteksiz" dedi. 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 8 Mayıs'ta, Suriyeli muhaliflere yönelik eğit-donat programının ilk bölümünün başladığını bildirmişti.

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