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Dünya

Pentagon'dan Bağdadi açıklaması

Rusya, temmuz ayındaki bir saldırıda Bağdadi'yi öldürdüğünü iddia etmişti

29 Eylül 2017 02:32

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, bir süre önce Rusya'nın hava saldırısında öldürüldüğü ileri sürülen radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu sanılan ses kaydının ortaya çıkmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pahon, "Kaydın gerçek olup olmadığına bakıyoruz. Kurum içinde kullanmak üzere ses dosyasının da deşifresini yapıyoruz. Kaydın gerçek olmadığına inanmak için bir sebebimiz yok ancak doğrulayamayız da" dedi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, El Furkan sitesi tarafından yayınlanan 46 dakikalık kayıtta konuşan kişinin yakın zamana ait bazı gelişmelere atıfta bulunması kaydın eski olmadığı yorumlarına neden oldu.

Konuşmada, Kuzey Kore'nin ABD ve Japonya'ya yönelik tehditleriyle Türkiye, İran ve Rusya'nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da öncülük ettiği Suriye görüşmelerine de değiniliyor.

Ses kaydının ait olduğu kişi ayrıca, Ortadoğu'da IŞİD'e düzenlenen bombardıman ve saldırılara karşılık örgüt mensuplarının Batılı şehirlerde daha fazla saldırı gerçekleştirmesi çağrısında bulunuyor.

Rusya, temmuz ayındaki bir saldırıda Bağdadi'yi öldürdüğünü iddia etmişti.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de IŞİD kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Bağdadi'nin öldüğünü teyit ettiklerini duyurmuştu.

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