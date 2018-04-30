"Pentagon'daki tartışma İsrail'e taşınmış oldu"

HaberTürk yazarı Serdar Turgut, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel’in geçtiğimiz hafta İsrail'e gerçekleştirdiği ziyareti yazdı. CENTCOM'un Amerika'nın Orta Doğu'daki birliklerin kumanda merkezi olduğunu yazan Turgut, "Suriye’deki YPG ile işbirliği stratejisinin en hararetli savunucusu ve uygulayıcısı da bu merkezdir" dedi. Pentagon’un global örgütlenme planına göre, İsrail'in, Amerika’nın Avrupa kumandanlığı (EUCOM) çerçevesinde ele alındığını belirten Turgut, "Avrupa kumandanlığı EUCOM, ABD’nin YPG ile bağlarını kopararak Türkiye ile arasını düzeltmesini istiyor. CENTCOM ise YPG ile işbirliğinin sürmesinden yana. İsrail YPG’yi destekliyor ve bu konuda EUCOM ile konuşacak bir şeyi yok. CENTCOM ile bu konuda çok iyi anlaşıyorlar. Savunma Bakanı Mattis de oyun planını buna göre kurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Turgut'un Habertürk gazetesinde "ABD CENTCOM Komutanı’nın İsrail ziyaretinin önemi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Amerikan Savunma Bakanlığı geçen hafta bir sürpriz yaptı ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Votel’i görüşme yapması için İsrail’e gönderdi.

CENTCOM Amerika’nın Ortadoğu ve Afganistan’daki birliklerinin kumanda merkezidir, yani ABD’nin “terörle mücadele” diye tanımladığı tüm operasyonları CENTCOM yönetir. Kuzey Suriye’deki YPG ile işbirliği stratejisinin en hararetli savunucusu ve uygulayıcısı da bu merkezdir.

Pentagon’un global örgütlenme planına göre, İsrail, Amerika’nın Avrupa kumandanlığı (EUCOM) çerçevesinde ele alınır.

Pentegon'daki tartışma İsrail'e taşınmış oldu

CEUCOM ile CENTCOM arasında Türkiye hakkında yaşanan tartışmayı 24 Nisan’da bu köşede yayınlanan “Pentagon’daki kritik Türkiye tartışması” başlıklı yazıda anlatmıştım. Özetle Avrupa kumandanlığı EUCOM, ABD’nin YPG ile bağlarını kopararak Türkiye ile arasını düzeltmesini istiyor. CENTCOM ise YPG ile işbirliğinin sürmesinden yana.

İsrail YPG’yi destekliyor ve bu konuda EUCOM ile konuşacak bir şeyi yok. CENTCOM ile bu konuda çok iyi anlaşıyorlar. Savunma Bakanı Mattis de oyun planını buna göre kurdu.

Mattis'in oyunu

Washington’un şifrelerini iyi okuyan çevreler, kendisi de CENTCOM kökenli bir general olduğundan Mattis’in General Votel gibi YPG ile ilişkileri sürdürmekten yana bir generali taktik olarak İsrail’e yolladığını söylüyor.

Öğrenildiğine göe Mattis, generalini resmi görev olarak İsrail’i Trump’ın“Yakında askerlerimizi Suriye’den çekeceğiz” sözü doğrultusunda ikna etmesi için göndermiş. Bu çekilmeden yana olmayan Votel’in bu çekilme politikasının güçlü bir savunucusu olmayacağını ve İsrail’in tepkisini de Washington’a seve seve güçlü bir şekilde ileteceğini düşünen Mattis’in “asker çekmeme”ye ve “YPG’nin yanında durulmasına devam”a İsrail’i de yanına müttefik alarak Trump’ı ikna etmeyi planladığı ve oyun planını bu şekilde kurduğu konuşuluyor Washington’da.

"Çekilmeye sert tepki"

Nitekim Kuzey Suriye’de otonom bir Kürt varlığı kurulmasının da en büyük savunucusu olan İsrail’in, Votel’in anlattığı Trump’ın çekilme planına çok sert tepki verdikleri ve bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledikleri haberi Pentagon’a geldi. İsrailliler Amerikan askeri varlığı kalmadığında ve YPG de zayıfladığında “bölgede İran gücünün daha da artacağından korkuyor” ve bunun da kendileri için varoluşsal bir mesele olduğunu vurguluyor. Nitekim Votel’in ziyaretinden sonra İsrail Savunma Bakanı da Washington’a geldi ve tepkiyi resmen iletti.

Mattis ise “Eğer asker çekilirse bundan ileride pişman oluruz” diye bir açıklama da yaptı.

"Çekilme olacak mı?"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı son görüşmeden sonra Suriye’den asker çekilmesi işini yeniden düşünmeye başlamış olanTrump’ın, İsrail’in de tepkisinden sonra çekilmeyi zaten istemeyen Mattisgibi düşünmeye başlayacağı ve askerleri Suriye’de uzun süre tutacağı da konuşuluyor Washington’da."