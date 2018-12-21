Pentagon'da Suriye çatlağı mı; Savunma Bakanı emekliye ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Mattis'le ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Trump açıklamasında, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı." ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Mattis'in kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, "Yeni Savunma Bakanı kısa süre içinde ilan edilecek. Yaptığı hizmetler için Jim'e çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mattis’in emekliye ayrılmasının Trump’ın Suriye kararı ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Washington Post gazetesi, Mattis’in Suriye’den çekilme kararına şiddetle karşı çıktığını, bu yüzden Trump’la arasındaki ilişkinin en kötü seviyede olduğunu yazdı.