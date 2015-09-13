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Dünya

Pentagon'da şüpheli araç paniği

Savunma Bakanlığı'nın park yerinde bulunan araç sebebiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı

13 Eylül 2015 22:31

ABD Savunma Bakanlığı'nın park yerinde şüpheli bir araç görülmesi üzerine bomba imha ekipleri inceleme başlattı. Aracın içinde baygın halde üç kişinin bulunduğu ifade edildi.

Russia Today’in haberine göre, Pentagon’un metro istasyonu park yerinde bulunan şüpheli araç gerekçesiyle geçici bir süre için kapatıldı ve yerel saatle sabah 9.45’te açıldı. İstasyonun çevresindeki otobüs hizmetleri de iptal edildi. Polisin yaptığı açıklamada, aracın altından kabloların sarktığı görüldüğü aktarıldı.

Aracın içinde baygın halde üç kişinin bulunduğu belirtilirken, yetkililer üç kişinin “alkollü gibi durdurduğunu” söyledi. Üç kişinin gözaltına alındığı bilgiler arasında.

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