-PENTAGON'A SİBER SALDIRI WASHINGTON (A.A) - 14.07.2011 - ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Mart ayında, tarihinin en büyük siber saldırılarından birine maruz kaldığını ve saldırıda, büyük hacimli hassas savunma bilgilerinin çalındığını açıkladı. Savunma Bakan Yardımcısı William Lynn, yeni savunma stratejisiyle ilgili olarak yaptığı bir konuşmada, yabancı bir devletçe düzenlendiğini düşündükleri saldırıda 24.000 dosyanın çalındığını kaydetti. Bu dosyaların, "savunma sanayiindeki bir bilgisayar sisteminden, düzenlenen tek saldırı ile çalındığını" ifade eden Lynn, başka bir ayrıntı vermedi. Lynn, konuya ilişkin sorular üzerine, bu saldırının hangi devletçe düzenlendiğine ilişkin iyi derecede bilgi sahibi olduklarını ifade etti ancak ayrıntı vermedi. Pentagon'dan bu son veri sızıntısının, bakanlıkta, siber güvenlik alanında yeni kurallar dizisine ihtiyacın bulunduğuna dair önemli bir örnek oluşturduğu belirtildi.