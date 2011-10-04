-Pentagon'a model uçakla saldırmak istemiş WORCESTER (A.A) - 04.10.2011 - ABD'nin başkenti Washington'da Savunma Bakanlığı ve Kongre binasına patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı model uçakla saldırı planlamakla suçlanan zanlı, mahkemede suçsuz olduğunu söyledi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) kurduğu tuzak üzerine tutuklanan 26 yaşındaki Rezwan Ferdaus dün ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Boston kenti yakınlarındaki Worcester'da (Massachusetts eyaleti) hakim önüne çıktı. Hakim, hakkında 85 yıl hapis cezası istenen zanlının avukatlarının bir sonraki duruşmanın 20 Ekim'e ertelenmesi talebini kabul etti. 20 Ekim'de zanlının şartlı tahliye talebi görüşülecek. Rezwan Ferdaus mahkeme salonuna girdiğinde yakınları ve ailesi "Seninleyiz" ve "Seni seviyoruz" diye bağırdılar. İddianameye göre, zanlı Ocak 2010'dan beri patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı model uçaklarla saldırılar planlıyordu. FBI tarafından kaydedilen konuşmalarda Ferdaus, "münafıkların ordularına saldırmak ve azami sayıda insan öldürmek" istiyordu. Zanlı, kendisini El Kaide üyesi olarak tanıtan bir FBI ajanına, "insansız hava araçlarına benzeyen" patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı model uçaklarla Pentagon'a saldırı düzenlemek istediğini anlattı. İddianamede, Ferdaus'un, bu saldırılar için 1,5 metre ve 2 metre uzunluğa, 1,20 ve 1,60 kanat genişliğine sahip F-4 Phantom ve F-86 Sabre tipi iki model uçak seçtiği ileri sürüldü.