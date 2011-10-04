T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon'a model uçakla saldırmak istemiş WORCESTER (A.A)

04 Ekim 2011 14:57

-Pentagon'a model uçakla saldırmak istemiş WORCESTER (A.A) - 04.10.2011 - ABD'nin başkenti Washington'da Savunma Bakanlığı ve Kongre binasına patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı model uçakla saldırı planlamakla suçlanan zanlı, mahkemede suçsuz olduğunu söyledi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) kurduğu tuzak üzerine tutuklanan 26 yaşındaki Rezwan Ferdaus dün ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Boston kenti yakınlarındaki Worcester'da (Massachusetts eyaleti) hakim önüne çıktı. Hakim, hakkında 85 yıl hapis cezası istenen zanlının avukatlarının bir sonraki duruşmanın 20 Ekim'e ertelenmesi talebini kabul etti. 20 Ekim'de zanlının şartlı tahliye talebi görüşülecek. Rezwan Ferdaus mahkeme salonuna girdiğinde yakınları ve ailesi "Seninleyiz" ve "Seni seviyoruz" diye bağırdılar. İddianameye göre, zanlı Ocak 2010'dan beri patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı model uçaklarla saldırılar planlıyordu.  FBI tarafından kaydedilen konuşmalarda Ferdaus, "münafıkların ordularına saldırmak ve azami sayıda insan öldürmek" istiyordu.  Zanlı, kendisini El Kaide üyesi olarak tanıtan bir FBI ajanına, "insansız hava araçlarına benzeyen" patlayıcı yüklü uzaktan kumandalı model uçaklarla Pentagon'a saldırı düzenlemek istediğini anlattı. İddianamede, Ferdaus'un, bu saldırılar için 1,5 metre ve 2 metre uzunluğa, 1,20 ve 1,60 kanat genişliğine sahip F-4 Phantom ve F-86 Sabre tipi iki model uçak seçtiği ileri sürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24