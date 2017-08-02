Pentagon'a göre 'ABD imparatorluğu' çöküyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD ordusundan üst düzey isimlerin değerlendiriliği bir rapor hazırladı. Raporda, "ABD öncülüğünde kurulan uluslararası düzen zayıflıyor, hatta yıkılıyor" denildi.

Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre, araştırmayı yapan Amerikan Ordusu Savaş Üniversitesi’ne bağlı bir grup muvazzaf ve emekli subayın görüşleri şöyle:

2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD öncülüğünde kurulan uluslararası düzen zayıflıyor, hatta yıkılıyor. Ve ABD bu düzen içerisindeki liderliğini kaybediyor. Yani Amerikan imparatorluğu çöküyor.

"Uluslararası düzen evriliyor"

“Tehlikeyi bilerek: Liderlik sonrası dünya düzeninde risk analizi” ismiyle hazırlanan rapor, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD ordusundan üst düzey isimlere danışılarak, 1 yıllık araştırmanın sonucunda kaleme alındı. Rapora göre, ‘Amerikan imparatorluğu’nun çökmesinde en önemli etkenlerden biri uluslararası düzenin evriliyor olması. Yeni düzende dünya genelinde hemen hemen bütün devlet aygıtlarının otoritesi azalıyor. ABD tüm bu trendlerden payını alıyor ve yeni düzene ayak uyduramıyor.

Buna göre ABD çıkarlarına en büyük tehdit sadece Çin ve Rusya gibi büyük rakiplerden gelmiyor. En önemli tehditlerden birisi de Arap Baharı gibi isyanlar. Araştırmacılar bu tür vakaların sadece Ortadoğu değil, tüm dünyada patlak verebileceğini ve devletlerin otoritelerini derinden sarsabileceğini düşünüyor.

Askeri yayılmacılık talebi

Araştırmada “ABD gücünü korumak için ne yapmalı?” sorusunun yanıtı da aranıyor. Öneriler şöyle sıralanıyor: Daha fazla istihbarat faaliyeti, algıların stratejik olarak manipüle edilmesi yani propaganda, psikolojik savaş ve daha fazla askeri yayılmacılık. Ayrıca ABD ordusu yeni gelişen düzene karşı daha esnek olmalı ve hacmini genişletmeli.