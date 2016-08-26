Pentagon: YPG'nin sözünü tutmasını bekliyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu sonucu, Cerablus’un IŞİD'ten alınmasının örgüte 'büyük bir darbe' vurduğunu bildirdi. Pentagon ayrıca YPG'nin, Fırat’ın doğusuna çekileceklerine dair sözleri tutmalarını beklediklerini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Pentagon Sözcüsü Peter Cook, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin IŞİD'e yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu’na ilişkin değerlendirmede bulundu.



Fırat Kalkanı Operasyonu’na katılan Suriyeli muhalif güçlerin koalisyon unsurlarının da desteğiyle Cerablus’un kontrolünü ele geçirdiğini belirten Cook, IŞİD savaşçılarının büyük ölçüde kentten çıkarıldığını kaydetti.



Örgütün son direnişini kırmak ve el yapımı bombaları temizlemek için operasyonların devam ettiğini ifade eden Cook, koalisyon güçlerinin Cerablus operasyonuna bugün tek hava saldırısı desteği sunduğunu bildirdi. Cook, hava saldırısının spesifik IŞİD noktasını hedef aldığını belirtti.



Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’in ardından, Cerablus’un da örgütten alınmasının IŞİD'e karşı yürütülen askeri operasyonun "Önemli bir kilometre taşını" oluşturduğunu anlatan Cook, "Bu IŞİD'e vurulan ağır bir darbe. Cerablus operasyonu özellikle askeri operasyonlar kapsamında ileriye dönük önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

"YPG'nin sözlerini tutmasını bekliyoruz"

Sözcü Cook, PYD/YPG güçlerinin Fırat’ın doğusuna çekilip çekilmediklerine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Menbiç’in kurtarılması için savaşan Suriye Demokratik Güçleri'nin bazıları beklenildiği gibi Fırat Nehri'nin doğu tarafına geri döndü. Bazı unsurları ise IŞİD militanlarının kente olası sızmalarına önlemek ve şehrin el yapımı patlayıcılardan temizlenmesi için varlıkları sürüyor."

Cook, YPG’nin operasyonların ardından Fırat’ın doğusuna çekileceklerine dair sözleri tutmalarını beklediklerini vurguladı.

11 ay önceki Cerablus: