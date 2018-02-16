Pentagon: YPG'lilerin silahları Afrin'e götürdüğüne dair hiçbir kanıt yok!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye’nin kuzeydoğusunun kontrolünü elinde bulunduran YPG güçlerinin ellerindeki silahları, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nı yürüttüğü Afrin bölgesine götürdüğüne dair “Hiçbir kanıt bulunmadığını” savundu.

Pentagon daha önce, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatısı altında yürütülen IŞİD karşıtı operasyonlardan ayrılıp Afrin’e geçen örgüt mensuplarının ABD desteğini kaybedeceğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Avrupa seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı YPG’lilerin ABD destekli grupların kontrolündeki bölgelerden ayrılarak Afrin’e geçtiğini belirtmişti.

"Silahları takip ediyoruz"

AA muhabirinin bu iki açıklamayı hatırlatarak, “Afrin’e geçen örgüt mensuplarının ABD tarafından sağlanan silahları da beraberlerinde götürmediğini nasıl teyit ediyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Pahon bölgedeki özel kuvvetlerin verilen silahları takip ettiğini söyledi. Pahon "Bunu izliyoruz. Türkiye için onları 'verilen silahları' takip ediyoruz. Buna dair bir kanıt bulursak gerekli adımları atarız" diye konuştu.

"ABD silahlarının Afrin’e geçtiğini görmediniz mi?" sorusuna da Pahon, "Hayır, henüz görmedik" yanıtını verdi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun açıklamasında ise "ABD tarafından sağlanmış silahların Orta Fırat Vadisi'nden kuzey Suriye’ye geçtiğini teyit edemeyiz." ifadesine yer verildi.