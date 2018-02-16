T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pentagon: YPG'lilerin silahları Afrin'e götürdüğüne dair hiçbir kanıt yok!

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, bölgedeki özel kuvvetlerin SDG'ye verilen silahları takip ettiğini söyledi

16 Şubat 2018 04:00

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon,  Suriye’nin kuzeydoğusunun kontrolünü elinde bulunduran YPG güçlerinin ellerindeki silahları, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nı yürüttüğü Afrin bölgesine götürdüğüne dair “Hiçbir kanıt bulunmadığını” savundu.  

Pentagon daha önce, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatısı altında yürütülen IŞİD karşıtı operasyonlardan ayrılıp Afrin’e geçen örgüt mensuplarının ABD desteğini kaybedeceğini açıklamıştı. 

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Avrupa seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı YPG’lilerin ABD destekli grupların kontrolündeki bölgelerden ayrılarak Afrin’e geçtiğini belirtmişti.

"Silahları takip ediyoruz"

AA muhabirinin bu iki açıklamayı hatırlatarak, “Afrin’e geçen örgüt mensuplarının ABD tarafından sağlanan silahları da beraberlerinde götürmediğini nasıl teyit ediyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Pahon  bölgedeki özel kuvvetlerin verilen silahları takip ettiğini söyledi. Pahon "Bunu izliyoruz. Türkiye için onları 'verilen silahları' takip ediyoruz. Buna dair bir kanıt bulursak gerekli adımları atarız" diye konuştu.

"ABD silahlarının Afrin’e geçtiğini görmediniz mi?" sorusuna da Pahon, "Hayır, henüz görmedik" yanıtını verdi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun açıklamasında ise "ABD tarafından sağlanmış silahların Orta Fırat Vadisi'nden kuzey Suriye’ye geçtiğini teyit edemeyiz." ifadesine yer verildi.

 

ETİKETLER

pentagonsuriyeafrinrejimsdgsilah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24