Pentagon yetkilisine Çin adına casusluk suçlaması

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Çin hükümeti adına casusluk yapan bir ajana gizli bilgi vermekle suçlandı.



Savcılık, James Fondren Jr. hakkında, yabancı bir ajana gizli bilgi verdiği suçlamasıyla federal mahkemede dava açtı.



Yetkililer, 62 yaşındaki Fondren'in, aslında Çin adına çalışan ajanın bilgileri Tayvan'a sızdırdığını sanarak, böyle bir eylemde bulunduğunu söylediler.



Pentagon'da çalışan ve ABD Pasifik Komutanlığı bağlantı bürosu müdür yardımcı olan Fondren'in şubat ayından bu yana idari izinli olduğu kaydedildi.



Yetkililere bugün teslim olan Fondren, suçlu bulunursa 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

