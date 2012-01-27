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Dünya

Pentagon yeni üs iddiasını yalanladı NEW YORK/WASHINGTON (A.A)

27 Ocak 2012 10:39

-Pentagon yeni üs iddiasını yalanladı NEW YORK/WASHINGTON (A.A) - 27.01.2012 - ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin asker sayısını azaltma planı kapsamında, ''insansız uçak kullanımını ve özel birliklerin sayısını artıracağını, bu kapsamda ABD'nin askeri yetkililerinin, Türkiye ve Ürdün'ün doğusunda, yeni özel operasyon üsleri oluşturulması konusunu incelediklerini'' öne sürdü. -A.A Pentagon'a sordu Bu arada ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Wall Street Journal'deki haberle ilgili olarak AA muhabirine, kendilerine ulaşmış bu yönde bir bilginin olmadığını belirterek, zaten böyle bir üssün inşası için Türk hükümetinin izni olması gerektiğine dikkati çekti. Yetkili, terörle mücadele alanında Türkiye ile ABD'nin her zaman çok iyi bir ilişki içinde olduğunu kaydetti.

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