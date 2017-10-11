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Dünya

Pentagon: Vize krizi operasyonlarımızı ya da personelimizi etkilemedi

Nafiz Albayrak / New York, 10 Ekim (DHA) - Türkiye ve ABD arasındaki "vize krizi" henüz bir çözüme kavuşmazken, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon), 'iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlığın askeri operasyonları ve personeli etkilemediği' açıklaması

11 Ekim 2017 01:11

Nafiz Albayrak / New York, 10 Ekim (DHA) - Türkiye ve ABD arasındaki \"vize krizi\" henüz bir çözüme kavuşmazken, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon), \'iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlığın askeri operasyonları ve personeli etkilemediği\' açıklaması geldi.
Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, gazetecilere yaptığı açıklamada, vize krizinin kendilerini etkilemediğini söyledi ve \"Bu gelişmelerin operasyonlarımızı ya da personelimizi etkilemediğini doğrulayabilirim. İncirlik Hava Üssü, NATO ve koalisyon çalışmalarını destekleyen, önemli rolünü sürdürüyor\" diye konuştu.
Manning, Türkiye’nin yakın bir müttefik ve NATO üyesi olduğunu, ABD’nin Türkiye ile ortaklaşa ve ayrı ayrı askeri faaliyetlerde bulunmayı sürdüreceğini belirtti.

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