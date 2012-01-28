T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon üs iddialarını yalanladı WASHINGTON (A.A)

28 Ocak 2012 10:10

-Pentagon üs iddialarını yalanladı WASHINGTON (A.A) - 28.01.2012 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Türkiye'de özel operasyon üsleri oluşturmak istediği yönündeki haberleri yalanladı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan iddiaya yönelik bir yalanlama da Pentagon Sözcüsü John Kirby'den geldi. Kirby, ''Türkiye'de ilave Amerikan askerlerinin konuşlandırılacağına dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Türk hükümetiyle bu yönde bir görüşmemiz olmadı'' dedi. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Kirby, ''ABD ordusu, en yakın müttefiklerimizden biri ve NATO ortağımız Türkiye'nin silahlı kuvvetleriyle yakın ilişkilerimize çok değer veriyor'' diye konuştu. Pentagon'dan bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, WSJ gazetesinde çıkan haberle ilgili herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını belirterek, iddiayı yalanlamıştı. Yetkili, böyle bir üssün inşası için Türk hükümetinin izninin gerekli olduğunu kaydetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24