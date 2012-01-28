-Pentagon üs iddialarını yalanladı WASHINGTON (A.A) - 28.01.2012 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Türkiye'de özel operasyon üsleri oluşturmak istediği yönündeki haberleri yalanladı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan iddiaya yönelik bir yalanlama da Pentagon Sözcüsü John Kirby'den geldi. Kirby, ''Türkiye'de ilave Amerikan askerlerinin konuşlandırılacağına dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Türk hükümetiyle bu yönde bir görüşmemiz olmadı'' dedi. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Kirby, ''ABD ordusu, en yakın müttefiklerimizden biri ve NATO ortağımız Türkiye'nin silahlı kuvvetleriyle yakın ilişkilerimize çok değer veriyor'' diye konuştu. Pentagon'dan bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, WSJ gazetesinde çıkan haberle ilgili herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını belirterek, iddiayı yalanlamıştı. Yetkili, böyle bir üssün inşası için Türk hükümetinin izninin gerekli olduğunu kaydetmişti.