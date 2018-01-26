Pentagon: Türklerle güvenli bölge olasılığını görüşüyoruz

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth McKenzie, Türkiye ile güvenli bölge seçeneğini görüştüklerini söyledi. McKenzie, "Nihai bir karara varmadık. Komutanlarımız hala görüşüyor" şeklinde konuştu. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth McKenzie, Türkiye’yle güvenli bölge kurulması seçeneğini görüştüklerini açıkladı. Türkiye’nin Mümbiç’e harekat düzenleyebileceği açıklamalarına değinen McKenzie, “Bölgedeki Amerikan birlikleri kendilerini savunabilecek durumda. Türkiye de askerlerimizin nerede olduğunu biliyor” dedi. Pentagon Sözcüsü Dana White ise Türkiye ve ABD arasında kriz olmadığını söyledi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Kenneth McKenzie, Pentagon’da gazetecilere bilgi verdi.

Türkiye ile güvenli bölge oluşturma ihtimalini görüştüklerini belirten MzKenzie, “Türklerle güvenli bölge olasılığını görüşmeyi sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda da bu konuya farklı açılardan tekrar tekrar baktık ama nihai bir karara varmadık. Komutanlarımız hala görüşüyor. Şunu söyleyebilirim; bu konu gündemde, daha önce de gündeme geldi” diye konuştu.

‘Silahları takip ediyoruz'

Türkiye’nin Afrin’e yönelik harekatının, koalisyonun IŞİD’i mağlup etme denklemini değiştirdiğini söyleyen Kenneth McKenzie, “Türkiye’nin meşru ulusal güvenlik çıkarlarını anlıyoruz” dedi. McKenzie, “Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verilen silahların yanlış ellere geçmemesi için takibini yaptıklarını” söyledi.

‘Türkiye askerlerimizin nerede olduğunu biliyor’

McKenzie, Mümbiç’teki ABD askerlerinin güvende olması için Türkiye’yle iletişim halinde olduklarını da aktardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mümbiç’e de harekat düzenlenebileceği açıklamasına değinen McKenzie, “Menbiç’e yönelik bir hareket takip etmiyorum. Olmayabilir de demiyorum, ama gelecekle ilgili spekülasyon da yapamam. Bölgedeki Amerikan birlikleri kendilerini savunabilecek durumda. Türkiye de askerlerimizin nerede olduğunu biliyor” dedi.

McKenzie, gazetecilerin Türkiye’nin Mümbiç’teki ABD güçlerinin çekilmesini istediği yönündeki sorulara ise, siyasi sorular oldukları gerekçesiyle yanıt vermedi.

Pentagon sözcüsü: Türkiye ve ABD arasında kriz yok

Pentagon Sözcüsü Dana White da, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının bulunduğunu ve bu kaygıları Türk yetkililerle görüştüklerini belirtti. Türkiye’yle ABD arasında kriz olmadığını söyleyen White, Afrin harekatının IŞİD’e karşı sürdürülen mücadeleye olan dikkati dağıttığını savundu.

White, Suriye’nin Türkiye sınırında 30 bin kişilik “sınır güvenlik gücü” kuracakları açıklamalarıyla ilgili ise, “Bizim orada yaptığımız iç güvenlik güçlerini eğitmek. Amacımız bu güçlerin IŞİD’den kurtarılan bölgelere sahip çıkmasını sağlamak, çünkü IŞİD’in yeniden bir tehdit olarak ortaya çıkmasını istemiyoruz. Bu bir sınır gücü değil” dedi.