Pentagon: Türkiye'yi IŞİD'e karşı koalisyona tam entegre edecek teknik görüşmeler sonuçlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD arasında IŞİD'e karşı operasyonlara ilişkin anlaşmanın teknik müzakerelerinin tamamlandığını, askeri makamlar tarafından imzaların atıldığını ilişkin sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya Pentagon akşam saatlerinde, "Türkiye'yi IŞİD'e karşı koalisyona tam entegre edecek teknik görüşmeler sonuçlandı" ifadeleriyle doğruladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin IŞİD ile mücadelesi konusunda tüm teknik detaylarda anlaşıldığı ve Türkiye'nin de koalisyon ile birlikte örgüte karşı operasyonlara "en kısa zamanda" katılacağı belirtildi. Pentagon sözcüsü, Türkiye'nin koalisyona entegre sürecinde çalışmaların da halen sürdüğünü ifade etti. Sözcü ayrıca sınır ötesi operasyonlar konusunda da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.