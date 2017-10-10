T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pentagon: Türkiye ile kriz operasyonları etkilemedi

Pentagon'dan yapılan açıklamada Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin askeri operasyonları etkileyecek ya da personelin Türkiye'den ayrılmasını gerektirecek bir durum oluşturmadığı bildirildi.

10 Ekim 2017 22:57

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada Türkiye ile ABD arasında yaşanan diplomatik krizin askeri operasyonları etkileyecek ya da personelin Türkiye'den ayrılmasını gerektirecek bir durum yaratmadığı belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu gelişmelerin operasyonlarımızı ya da personelimizi etkilemediğini teyit edebilirim. İncirlik'teki Türk hava üssü NATO ve koalisyonun çabalarını desteklemekte gösterdiği önemli rolü yerine getirmeye devam ediyor."

Manning, Türkiye'nin yakın bir NATO müttefiki olduğunu ve ABD'nin Türkiye ile ortak ve ayrı yürüttüğü askeri operasyonlarda Ankara ile birlikte çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'de bir ABD Konsolosluğu çalışanının tutuklanması, ardından karşılıklı olarak vize işlemlerinin askıya alınması ve Konsolosluk çalışanlarına yönelik gözaltı kararları nedeniyle ABD ve Türkiye ilişkileri zor bir dönemden geçiyor.

Reuters/SSB/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PentagonTürkiyeABDSavunma Bakanlığı PentagonSözcüsü Albay Robert ManningTürkNATOABD TürkiyeAnkaraABD KonsolosluğuKonsoloslukDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24