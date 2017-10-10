Pentagon: Türkiye ile kriz operasyonları etkilemedi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada Türkiye ile ABD arasında yaşanan diplomatik krizin askeri operasyonları etkileyecek ya da personelin Türkiye'den ayrılmasını gerektirecek bir durum yaratmadığı belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu gelişmelerin operasyonlarımızı ya da personelimizi etkilemediğini teyit edebilirim. İncirlik'teki Türk hava üssü NATO ve koalisyonun çabalarını desteklemekte gösterdiği önemli rolü yerine getirmeye devam ediyor."

Manning, Türkiye'nin yakın bir NATO müttefiki olduğunu ve ABD'nin Türkiye ile ortak ve ayrı yürüttüğü askeri operasyonlarda Ankara ile birlikte çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'de bir ABD Konsolosluğu çalışanının tutuklanması, ardından karşılıklı olarak vize işlemlerinin askıya alınması ve Konsolosluk çalışanlarına yönelik gözaltı kararları nedeniyle ABD ve Türkiye ilişkileri zor bir dönemden geçiyor.

Reuters/SSB/BÖ

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