Pentagon: Türkiye ile IŞİD'le mücadele koalisyonu görüşmeleri tamamlandı



Pentagon sözcüsü Peter Cook yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasında, IŞİD'e yönelik operasyonlar konusunda yürütülen görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Cook düzenlediği basın toplantısında, IŞİD'le mücadele Türkiye'nin koalisyonuna tam olarak entegre edilmesi için yapılan teknik görüşmelerin sonuçlandığını belirtti. Pentagon sözcüsü Türkiye'nin IŞİD'le mücadelenin bir parçası olacağını söyleyerek, "Üzerinde uzlaşılan teknik detayların operasyon aşamasına geçirilmesi bir kaç gün sürebilir. Türkiye'nin bir an önce koalisyona tam olarak katılmaktaki kararlılığına inanıyoruz" dedi.

Sözcü Cook, ABD'nin Türkiye ile sınır operasyonlarını görüşmeye devam ettiğini belirtti.