Pentagon: Türk şirketleri, F-35 için iki yıl daha parça üretmeye devam edecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), müşterek taarruz uçağı F-35’in bazı parçaları için 2022’ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Pentagon sözcülerinden Jessica Maxwell, “Sanayi ortaklarımız devam eden kontratlarını icra edecekler. F-35 programı bu noktada, maliyetli, düzen bozucu ve gereksiz sözleşme fesihlerinden kaçınmaya çalıştı”ifadelerini kullandı.

Türk şirketleri F-35'ler için 139 parça üretiyor.

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye’nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı.