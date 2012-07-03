Pentagon: Türk jetinin düşürülmesi konusunda çok sayıda belirsizlik var

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Türk askeri uçağının Suriye tarafından düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Anladığım kadarıyla, olayda neler olduğuna dair hala çok sayıda belirsizlik var ama bu konuda açıklama yapmak Türk hükümetine ait'' dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Pentagon'da düzenlediği günlük basın brifinginde, ''Türk uçağının Suriye tarafından düşürülmesinden sonra Türkiye-Suriye sınırında başlayan hareketlilik, Türkiye'nin Suriye sınırına askeri sevkıyatı, Suriye'nin operasyonlarının sınıra yaklaşması ve The Wall Street Journal'da çıkan haberle'' ilgili soruları da yanıtladı.

Pentagon'un Suriye'deki mevcut duruma dair bakışında bir değişiklik olmadığını ifade eden Kirby, Türkiye'nin Suriye sınırına askeri sevkıyatıyla ilgili olarak da sınırdaki bazı askeri hareketliliklerden haberdar olduklarını kaydetti.

Kirby, ''Çok uzun bir sınır. Bu hareketliliğin herhangi bir şekilde provokatif olduğuna inanmamız için bir neden görmüyoruz. Askerlerini uygun gördükleri şekilde hareket ettirmek, elbette Türk hükümetinin hakları dahilinde'' dedi.

John Kirby, Suriye'nin operasyonlarını sınıra yakın bölgelerde gerçekleştirmeye başlamasına ilişkin soru üzerine, ''(Suriye'nin) Sınır boyunca tansiyonu yükseltme yönünde herhangi bir şey yaptığına dair bilgim yok. Ama bizim, Esed rejiminin halkına yaptıkları ve bunun nasıl durdurulması gerektiğine yönelik bakışımızda hiçbir değişiklik yok'' diye konuştu.

Bir gazetecinin, ''Türkiye'nin ABD'den, ilave keşif unsurları talep edip etmediği'' yönündeki sorusu üzerine Kirby, bu konuda bir bilgisinin olmadığını kaydetti.

Kirby, The Wall Street Journal gazetesinin, ''Türk uçağının Suriye hava sahasında düşürüldüğü'' iddiasını içeren haberinin sorulması üzerine de Türk hükümeti ya da ordusunun Amerikan askeri operasyonlarının ayrıntılarına dair konuşmadığı gibi, kendilerinin de Türkiye'nin askeri operasyonlarının detayları konusunda konuşmayacaklarını ve bu konudaki yetkili makamın Türk hükümeti olduğunu ifade etti.

Kirby, ''Anladığım kadarıyla, neler olduğuna dair hala çok sayıda belirsizlik var ama kendi uçağı ve bu uçağın düşürülmesi olayını çevreleyen koşullar hakkında açıklama yapmak Türk hükümetine ait'' ifadesini kullandı.