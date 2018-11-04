Pentagon, Trump'ın güney sınırına asker yollama isteğini reddetti

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Meksika ile arasında bulunan güney sınırına asker gönderilmesi isteği Pentagon(Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı) tarafından kabul edilmedi. Trump, Güney Amerika'dan ABD'ye yaklaşan sığınmacı kervanının ülkeye sokulmaması için sınıra asker yığılmasını istemişti.

CNN International'da yer alan habere göre Pentagon, Trump'ın isteğini ''Bu o bölgede bulunan kolluk kuvvetlerinin görevi" gerekçesiyle reddetti. Pentagon aynı zamanda aktif görevde bulunan askerlerin böyle bir operasyona yetkisi olmadığını düşündüklerini de belirtti.

ABD yasalarına göre aktif görevde olan askerlerin acil durumlar dışında ülke içinde emniyet görevi yapması mümkün değil.

Başkan Trump, perşembe günü yaptığı konuşmada eğer sığınmacılar askerlere taş atarsa, askerlerin sığınmacılara geri ateş etmesini önermişti. Trump ayrıca 3 bin sığınmacının ülkelerine fetih yapmaya geldiklerini belirtmişti.