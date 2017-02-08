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Dünya

Pentagon Trump Tower'da ofis kiralamayı planlıyor

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta bulunduğu sırada kaldığı Trump Towers'da başkanın günlük işlerini yürütmek ve desteklemek için ofis kiralamayı planladığı bildirildi

08 Şubat 2017 21:13

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Sözcüsü Yarbay JB Brindle, "ABD Savunma Bakanlığı, resmi görev gereksinimlerini yerine getirmek için konuyla ilgilenen uygun kanallar vasıtasıyla ve tüm hukuki zorunluluklar göz önünde bulundurularak Trump Kuleleri'nde kısıtlı bir alanın kiralanması için çalışmalar yürütüyor." açıklamasında bulundu. 

Bakanlık yetkilisi, Trump'a yakın olmanın başkanın ve personelin günlük işlerini kolaylaştırmak için gerekli olabileceğini söyledi.

Trump'ın rezidansının da bulunduğu Trump Kuleleri, Manhattan'ın tanınmış 5. Caddesinde yer alıyor. Trump Kuleleri'nde kiralanması planlanan alanın Trump'ın "personeli ve teçhizatı" için kullanılacağı belirtildi.

ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump ve oğlu Barron da kulelerdeki rezidansta kalıyor.

Maliyeti yıllık ortalama 1,5 milyon dolar 

Pentagon'un planı, halkın vergileriyle ödenecek kira bedelinin ABD Başkanı Trump'ın kişisel şirketine para kazandıracağı şeklinde tartışmaları da beraberinde getirdi.

George W. Bush'un başkanlığı döneminde Beyaz Saray'da etik konularında avukatlık yapan Richard Painter, hiçbir yönetimde hiçbir devlet kurumunun başkana ait mülke kira ödediğini duymadığını söyledi.

Trump Kuleleri'nin pazarlama işlerinden sorumlu Jared Horowitz ise kiralanacak alanın maliyetinin yıllık ortalama 1,5 milyon dolar olacağını bildirdi.

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