Pentagon tehdit olarak gördüğü 4 ülkeyi açıkladı

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, ulusal güvenlikleri için küresel stratejik tehditler listesinde Rusya'yı ilk sırada gösterdi.

Sputnik'in haberine göre, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin 2017 savunma bütçesinin tartışıldığı toplantıda konuşan Carter, ABD için küresel stratejik tehditleri sıraladı. Bakan, bu tehditlerin Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran ve terörizm olduğunu belirtti. Pentagon'un, bütçe planlamasında bu tehditleri temel aldığı kaydedildi.

Carter, Rusya ve Çin'i, ‘bazı alanlarda ABD'nin üstünlüğünü tehdit etmeye yönelik gelişmiş askeri sistemlerine sahip ve bu sistemleri geliştirmeye devam eden rakipler' olarak gösterdi.

Pentagon şefi, "Güvenlik alanındaki mevcut durum, son 25 yılda olandan çok farklı. Mevcut durum, yeni yatırımlar ve eylemler gerektiriyor" dedi.

Bu arada Pentagon'dan yapılan açıklamada, yeni temel bütçe için en az 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu, aralarından 59 milyarın yurtdışı operasyonlar için gerektiği ifade edildi.