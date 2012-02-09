Pentagon, Suriye'ye askeri operasyona hazırlanıyor!

T24 - ABD, Suriye'ye askeri bir müdahale olmayacağını, Esad'ın gitmesinin ekonomik yaptırım ve siyasi baskıyla çözüleceğini söylese de, Pentagon olası bir askeri müdahale için şimdiden senaryolar hazırlamaya başladı.





ABD Başkanı Barack Obama ve bu ülkenin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Suriye'deki şiddetin sona erdirilmesi ve Esad'ın iktidardan uzaklaştırılması için uluslararası bir askeri müdahale hazırlığında olmadıklarını her fırsatta belirtiyor. Ancak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve ABD Merkez Komutanlığı biraz farklı düşünüyor.



Pentagon ve ABD Merkez Komutanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı iktidardan uzaklaştırmak için olası askeri müdahale senaryoları konusunda çalışmalara başladı.



Amerikan televizyonu CNN'in Pentagon'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Obama'nın askeri müdahale konusunda rapor istemesi halinde, bu duruma hazırlıksız yakalanmamak için bu tür senaryolar üzerinde çalışmaya başladı. Pentagon ve Merkez Komutanlığı'nın üzerinde çalıştığı senaryolar arasında ABD'nin Ortadoğu'daki askeri gücünü, Suriye'ye olası müdahalede nasıl kullanacağı konusu da tartışılıyor.



ABD Başkanı Barack Obama geçtiğimiz pazar günü televizyonda yaptığı konuşmada, "Suriye'deki sorunu dışarıdan bir askeri müdahale olmadan çözmek çok önemli ve ben bunun olası olduğunu düşünüyorum" demişti.

Suriye'ye ortak temsilci gönderecekler



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, Suriye'ye ortak özel temsilci gönderilmesi olasılığını tartışmak için Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüştü.



Ban, Arap Birliği Genel Sekreteri'nin Suriye'ye tekrar gözlemci göndermeyi planladığını ve BM ile ortak temsilci atanması fikrine sıcak baktığını söyledi.



El Arabi ile önümüzdeki günlerde ayrıntıları görüşeceklerini belirten Ban, Suriye konusuna diplomatik yollardan çözüm bulunması için her tür katkıyı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.



Ban, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de sivillerin öldürülmesini durdurmak için ortaklaşa bir karar alamamasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Operasyonlarda 37 kişi öldürüldü



Suriye ordusunun Humus kentindeki operasyonları ise devam ediyor. Suriyeli muhalifler, çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonlarda 37 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.



Humus'daki muhalifler, kentin Bab Amr bölgesinde geçen günlerdeki operasyonlarda yıkılan evlerin enkazından hala insan cesetlerinin çıkarıldığını savundu.



