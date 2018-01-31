Pentagon: Suriye'nin kuzeyinde bulunan SGD güçlerinin Afrin'e kaydığının farkındayız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin ‘terör örgütü’ olarak tanıdığı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bazı unsurlarının Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde kuvvet kaydırdığını, ancak bunun ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun direktifiyle yapılmadığını bildirdi.

Pentagon’dan konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamada ABD tarafından verilen silahların IŞİD dışında başka bir güce karşı kullanılmasına göz yummayacaklarını belirterek “Eğer herhangi bir grup ya da bireyin anlaşmayı ihlal ettiğini tespit edersek, bunu araştıracağız ve uygun görüldüğü takdirde teçhizat desteğini keseceğiz” denilmişti.

Türkiye'nin meşru kaygıları ve güvenli bir sınır vurgusuna dikkati çeken Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD kuvvetlerinin varlığının bölgeyi istikrarsızlaştıracak durumları engellemeye yardımcı olacağını söyledi. Galloway, "SDG ile ortaklığımız çerçeve itibarıyla IŞİD’i yenme operasyonlarıyla sınırlı." değerlendirmesini yaptı. Galloway, "Son gerginliklere tepki olarak SDG'nin bazı kuvvetlerini kaydırdığının farkındayız ancak bu, koalisyonun yönlendirmesi ile olmadı" dedi. Galloway, SGD’nin açıklamaları ile ilgili olarak ise "SDG adına konuşmuyorum ancak tüm tarafları IŞİD'ın yenilmesine odaklanmaya, gerginliği azaltmaya, Suriye savaşını çözmeye ve sivilleri korumaya çağırmaya devam ediyoruz." dedi.

Binbaşı Galloway, Avesta Habur isimli YPG’li ile ilgili, "Afrin'de Kürt bir kadın savaşçının çatışmada öldüğünün farkındayız. Bu kişinin koalisyonun askeri eğitimini alan biri olduğuna dair şu anda yeterli bilgimiz yok. Afrin'deki Kürt gruplar IŞİD karşıtı koalisyonun ortakları değil." açıklamasını yaptı. İntihar bombacısı olduğu iddia edilen Avesta Habur için "çatışmada öldü" ifadesi kullanmasının bir nedeni olup olmadığı şeklindeki soruyu ise Binbaşı Galloway, "Bu kişinin ölüm şekli konusunda önceki cevabımda da atıfta bulunduğum medyada çıkan haberler dışında elimde ek bir bilgi yok." şeklinde yanıt verdi. Avesta Habur’un intihar saldırısı gerçekleştirdiği iddiası medyanın yanı sıra ABD'nin ortaklık yaptığı SDG'nin basın ofisinden yapılan açıklamada da dille getirilmişti.