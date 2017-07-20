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Dünya

Pentagon: Suriye’deki askeri noktalarımızın açıklanması IŞİD'le mücadeleye zarar verebilir

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Sözcüsü Eric Pahon, Anadolu Ajansı’nın haberine tepki gösterdi

20 Temmuz 2017 01:58

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Sözcüsü Eric Pahon, Anadolu Ajansı’nın ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri noktalarına ilişkin detayları haberleştirmesinden endişe duyduklarını belirterek bunun IŞİD’e karşı mücadeleye zarar verebileceğini kaydetti.

Sputnik’in sorularını yanıtlayan Pahon, “Güvenlik nedeniyle, Suriye’de IŞİD’i bozguna uğratma operasyonunu yürüten koalisyon güçlerinin bulunduğu yerleri açıklamıyoruz. Hassas askeri bilginin yayınlanması, koalisyon güçlerini gereksiz riske attı ve IŞİD’e karşı devam eden operasyonu bozabilir” dedi.

Pahon, “Haberde kullanılan kaynakları bağımsız olarak doğrulayama imkanımız yok ama NATO üyesi ülkenin yetkililerinin bu tür bilgiyi yayarak kasıtlı olarak güçlerimizi risk altına atmasından büyük endişe duyarız” diye ekledi.

 

 

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