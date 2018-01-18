Pentagon: Suriye'de yeni bir ordu ya da sınır devriyesi kurulmayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yayınladığı bir basın açıklamasıyla SDG güçlerinden yeni bir "ordu" ya da konvansiyonel anlamda bir "sınır muhafız" gücü oluşturulmayacağını duyurdu.

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü’ kurma sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Bu yeni silahlı oluşuma ‘Sınır Güvenlik Gücü’ (BSF) adı verilmişti. Bu açıklamadan hemen sonra ise Türkiye'den çok sert tepki gelmişti.

Tüm yaşananların ardından ABD'den bir "geri adım" geldi ve 'sınır muhafız' gücünün oluşturulmayacağı duyruldu.

Pentagon açıklamasında, ABD'nin Suriye'de yerel güçlere eğitim vermeyi sürdüreceği ve bu eğitimin amacının topraklarına dönen yerinden edilmiş insanların güvenliğini artırmak olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kaygılarının meşru olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğratma noktasındaki çabalarımız konusunda Türkiye'ye karşı şeffaf olmayı sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.

TSİ 01.30 sularında Pentagon Sözcüsü Eric Pahon’dan e-posta yoluyla gelen açıklamanın tam metni şöyle:

- ABD Suriye’deki yerel güvenlik güçlerini eğitmeyi sürdürüyor. Bu yerlerinden edilmiş insanların dönüşündeki güvenliğini sağlamak üzere tasarlandı. Aynı zamanda IŞİD'in kurtarılmış ve şu anda yönetimsiz olan bölgelerde yeniden ortaya çıkmaması önemli. Bu yeni bir ‘ordu’ ya da geleneksel bir ‘sınır gücü’ değil.

- Bu eğitim ve bu güçler, kampanyanın IŞİD'in yenilmesi, istikrar çabalarının kolaylaştırılması ve BM öncülüğündeki Cenevre sürecinin desteklenmesi hedefleriyle uyumludur.

- Suriye’deki IŞİD karşıtı askeri operasyonlar bitmiş değil ve Orta Fırat Vadisi’nde ağır çatışma hala devam ediyor.

- Bu güvenlik güçleri IŞİD savaşçılarının Suriye’den kaçmasını ve kurtarılmış bölgelerdeki güvenliği tehdit etmelerini engellemek üzere Suriye’ni içine odaklıdır. Bu güçler yerel halkı koruyacak ve IŞİD'in ABD, müttefik ve ortaklarına karşı Suriye’deki iç savaşa Cenevre’de uzun vadeli bir çözüm bulunmasını engellemeye dönük yeni saldırılar düzenlemesini önleyecek.

- Koalisyon Suriye’deki operasyonları sayesinde IŞİD bugüne kadar kaybettikleri alanların hiçbirini geri alamadı. Bunun böyle devam etmesini hedefliyoruz.

- Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye’nin güvenlik endişelerinin son derece farkındayız. Türkiye’nin güvenlik kaygıları meşrudur. Suriye’deki DEAŞ’ı yenmeye dönük çabalarımız konusunda Türkiye ile tamamen şeffaf olmayı ve NATO müttefikimizin terörle mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceğiz.

"IŞİD yok edilene kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Pentagon açıklamasından önce yaptığı değerlendirmede, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini söyleyerek, "Suriye'de IŞİD tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz" demişti.

Tillerson şöyle konuşmuştu:

"Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli. Suriye'de IŞİD tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'ta yaptığımız hatayı yapıp IŞİD ya da başka terör örgütlerinin hayat bulmasına izin vermeyeceğiz. İstikrarlı, birleşik ve bağımsız bir Suriye için Cenevre sürecinde Esad sonrası liderliğin oluşturulması gerekir. Türkiye gibi müttefiklerimizle İdlib'teki El Kaide terör tehditi ve PKK terör tehditi konusunda birlikte çalışacağız. Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Suriye'deki endişelerini ciddiye alıyoruz"