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Dünya

Pentagon: Suriye tankını nefsi müdafaa amacıyla vurduk

Suriye'de ABD'nin vurduğu T-72 tankında bulunan 3 kişi hayatını kaybetmişti

14 Şubat 2018 04:34

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Jeffrey Harrigian, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’de hükümet yanlısı güçlere ait bir tankı yok ettiğini belirterek, “Amaç nefsi müdafaa” dedi.

Tankın, ABD askeri danışmanlarının da bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) mevziine 'etkili bir mesafeye' yaklaşarak ateş açtığını söyleyen Harrigian, bunun üzerine havalandırılan MQ-9 insansız hava aracının 'nefsi müdafaa amacıyla' tanka saldırdığını anlattı.

ABD medyasının haberine göre olay geçtiğimiz cumartesi meydana geldi. T-72 tankında bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

 

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