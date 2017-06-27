T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon: Suriye rejimi Şayrat Hava Üssü'nde kimyasal saldırı hazırlığı yapıyor

Pentagon sözcüsü Binbaşı Galloway, Suriye'deki kimyasal faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı

27 Haziran 2017 23:48

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığını tespit ettiklerini duyurdu.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, yaptığı açıklamada, "Suriye rejiminin diğer bir büyük kimyasal saldırıya hazırlandığına dair belirtiler görüyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Nisan'da kimyasal silahların ABD'nin ulusal çıkarlarını tehdit ettiği yönündeki ifadeleri hatırlatan Galloway, Trump'ın dün akşam bu bağlamda, rejime kimyasal saldırı yapması durumunda sonuçlarına katlanacağını açık bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Binbaşı Galloway, söz konusu hazırlıkların İdlib kentinin Han Şeyhun kasabasında düzenlenen kimyasal silah saldırısında kullanılan Şayrat Hava Üssü'nde sürdüğünü ifade etti.

Beyaz Saray'dan dün akşam yayınlanan açıklamada, Suriye rejiminin, kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığı iddia edilmiş ve böyle bir saldırı durumunda rejimin "ağır bir bedel ödeyeceği" vurgulanmıştı.

ETİKETLER

abdpentagonsuriyerejimhükümet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24