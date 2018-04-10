"Pentagon, Suriye ordusuna yönelik bir dizi askeri seçenek için hazırlık yapmaya başladı"

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ABD Başkanı Donald Trump’a, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırıya cevap olarak bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu, ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

"Potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan'a sunuyoruz"

ABD ordusunun söz konusu saldırıyı nasıl değerlendirdiğine ve bunun askeri bir cevabının olması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine Ryder, “Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendiğimiz bir şey” ifadesini kullandı. Albay Ryder şöyle devam etti:

“Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkan'a seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkana sunuyoruz.”

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da ABD ordusunun Trump’a esneklik sağlamak üzere birçok seçenek sunacağını belirtti. Pahon, “Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda, ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam” dedi.

Kuvvet komutanları Washington’da

ABD ordusunun kuvvet komutanlarının da bu akşam Beyaz Saray’daki ulusal güvenlik toplantısına katılmak üzere Washington’da olduğu bildirildi.

Trump’ın kabine toplantısı öncesinde Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırıya cevap vermek üzere 24 ile 48 saat içerisinde büyük bir karara varacağını ifade etmesi, ABD’nin Suriye'ye yönelik bir saldırı yapılacağı yorumlarına neden oldu. Diğer taraftan Trump’ın başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülke lideri ile görüşmesi ABD’nin böyle bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

ABD'ye ait destroyer Kıbrıs’tan ayrıldı

Öte yandan ABD Donanması'na ait USS Donald Cook adlı "Aleigh Burke" sınıfı destroyer gemisinin Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka Limanı'ndan ayrılması tartışmalara yol açtı.

Bazı haber kanalları destroyerin Suriye karasularına yaklaştığını öne sürdü. Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyerinin, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldiği iddia edildi. Rus uçaklarının gemiyi dört defa alçak uçuş ile taciz ettiği de iddialar arasında yer aldı.

ABD Donanması ise geminin Larnaka’dan ayrıldıktan sonra nereye gittiğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. USS Donald Cook'un Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarınca taciz edildiği iddiaları da yalanlandı.

Suriye ordusunun, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere kimyasal silah saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi konuyla ilgili acil toplanmıştı.