Pentagon: Suriye Demokratik Güçleri'ne desteğimiz devam ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Adrian Rankine Galloway, IŞİD’e karşı savaşta Suriye Demokratik Güçleri’ne verdikleri desteğin devam ettiğini, bu konudaki politikalarında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; El Hurra televizyonuna mülakat veren Galloway, “Politikamız değişmedi. Şu anda toprakları IŞİD’in kontrolünden kurtaran Suriye Demokratik Güçleri’ni destekliyoruz” diye konuştu.

Bu desteğin hava saldırılarının yanısıra, grubun sahadaki komutanlarına tavsiyeler yoluyla olduğunu ifade eden Galloway, bunun yanında Rakka’ya doğru ilerleyen Suriye Arap Koalisyonu’na da mühimmat, araçlar ve diğer türden malzeme ile askeri eğitim gibi unsurlarla destek sağladıklarını kaydetti.

Bir soru üzerine, NATO müttefiki Türkiye’ye çok büyük değer verdiklerini belirten Galloway, “(Türkiye) Onlar Suriye’nin kuzey sınırının güvenceye alınması ve böylece IŞİD savaşçılarının Suriye’nin içi ve dışına hareketini azaltmada çok önemli bir rol oynadılar” dedi.

Galloway, şimdi Rakka’nın kurtarılması yolunda hazırlıklarını sürdürürken hem hükümet hem askeri düzeyde NATO müttefikleriyle yakın diyalog halinde olduklarını vurguladı.

Türk güçler ve sahadaki ortaklarının IŞİD’e karşı operasyonlarında bazı önemli boyutta ilerlemeler kaydettiklerini gördüklerini ifade eden Galloway, koalisyonun da bu operasyonları istihbarat sağlayarak, Türk güçlere IŞİD hedeflerin belirlenmesine yardımcı olarak ve El Bab’ı IŞİD’den kurtarmak için bu hedeflere yönelik hava saldırıları düzenleyerek desteklediğini söyledi.

Musul operasyonuyla ilgili bir soru üzerine de Galloway, Irak güçlerinin Musul’un doğu yakasını kurtararak önemli ilerleme sağladığını ve şimdi kentin batısının kaldığını kaydetti.