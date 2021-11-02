Pentagon Sözcüsü Kirby: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti

"Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir"

Anadolu Ajansı muhabirinin, "Ankara'daki görüşmeye ilişkin biraz daha detay verir misiniz? Görüşme konuları nelerdi ve ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tam olarak nedir?" sorusu üzerine Kirby, şunları söyledi:

"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir. Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."